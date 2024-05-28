İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Ligin yeni ekibi Esentepe transfer çalışmalarına başlarken, Düzkaya’dan deneyimli file bekçisi Ali Karal’ı transfer etti.

Esentepe alt yapısından yetiştikten sonra takımdan ayrılan Ali Karal, son olarak Düzkaya’da forma giydi. Ali Karal köyü Esentepe’den gelen teklifi değerlendirerek başkan İbrahim Beyazbayram ile el sıkıştı.

Karal’ın transferi Esentepe Spor Kulübü sosyal medya hesabından şöyle duyuruldu:

“Esentepe Emin ellerde Ali Karal yuvaya geri döndü”



