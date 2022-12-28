Karagümrük'ten Trabzonspor'a farklı tarife

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. İstanbul temsilcisi, bu sonuçla ligde 4 maç sonra galip geldi. Trabzonspor, ise ligde 8 maç sonra kaybetti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük sevindi. Trabzonspor'u 4-1'lik skorla geçen Fatih Karagümrük, ligde 4 maç sonra galip geldi. Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 16'ya yükseltirken, Trabzonspor 26 puanda kaldı. İstanbul ekibinin galibiyet golleri; 6'da Magomed Ozdoev, 34'te Fabio Borini, 67'de Matteo Ricci ile 87'de Jean Edvard Kouassi kaydetti. Trabzonspor'un tek sayısı ise 20'De Marc Bartra'dan geldi. Marc Bartra 45+3'te direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fatih Karagümrük'te ise 56'da Ebrima Colley ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Visca hastaneye götürüldü Karşılaşmanın 49. dakikasında rakibiyle girdiği pozisyonda sol omzundan sakatlanan Edin Visca, saha içinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Visca, Süper Lig'in 2. haftasında bordo-mavili takımın Atakaş Hatayspor ile oynadığı maçta sol kolundaki kırık nedeniyle sahalardan uzun süre ayrı kalmıştı.