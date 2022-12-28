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İstanbulspor hayata döndü

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan derbide İstanbulspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek 7 haftalık kazanamama serisine son verdi

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İstanbulspor hayata döndü
Ligin 16. haftası İstanbul derbisine sahne oldu. İstanbulspor ile Kasımpaşa, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. 
Mücadelenin 26. dakikasında konuk ekip RaoulPetretta ile öne geçti. Ev sahibi takım 3 dakika sonra ValonEthemi'nin golüyle skora dengeyi getirdi. 
Sarı siyahlılar gelibiyeti getiren golü 78'de Emir Kaan Gültekin kaydetti. 
Üst üste 7 haftalık yenilgi serisinin ardından galip gelen son sıradaki İstanbulspor puanını 11'e yükseltti. Aynı zamanda 3 puan hasreti 7 maça çıkan Kasımpaşa 15 puanda kaldı. 
 
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