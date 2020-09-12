Karagümrük, Süper Lig'e galibiyetle "merhaba" dedi

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.
Karagümrük, Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci yarısında 2 gol daha bulan kırmızı-siyahlılar, maçı 3-0 kazandı ve 36 yıllık aranın ardından geri döndüğü lige galibiyetle başladı.
İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada ErvinZukanovic, 56. dakikada ArturSobiech ve 74. dakikada penaltıdan Erik Sabo kaydetti.
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