Karagümrük, Süper Lig'e galibiyetle "merhaba" dedi

Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Karagümrük, Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısında 2 gol daha bulan kırmızı-siyahlılar, maçı 3-0 kazandı ve 36 yıllık aranın ardından geri döndüğü lige galibiyetle başladı.

İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada ErvinZukanovic, 56. dakikada ArturSobiech ve 74. dakikada penaltıdan Erik Sabo kaydetti.



