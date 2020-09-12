Alanyaspor sezona 3 puanla başladı

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Ali Palabıyık, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano (Dk. 65 Yasin Öztekin), Camara, Caner Osmanpaşa (Dk. 75 Kone), Uğur Çiftçi (Dk. 75 Ziya Erdal), Hakan Arslan, Robin Yalçın (Dk. 46 Claudemir), Gradel, Erdoğan Yeşilyurt, Felix (Dk. 46 Ninga), Yatabare
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Fatih Aksoy (Dk. 73 Ceyhun Gülselam), Salih Uçan (Dk. 87 Tayfur Bingöl), Efecan Karaca (Dk. 87 Berkan İsmail Kutlu), Bakasetas (Dk. 83 Siopis), Davidson, Bareiro (Dk. 83 Mustafa Pektemek)
Goller: Dk. 22 Davidson, Dk. 90 Caulker (Alanyaspor)
Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk Alanyaspor, Brezilyalı Davidson'un 22. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
İngiliz defans oyuncusu Steven Caulker ile 90. daikada skoru 2-0 yapan Akdeniz ekibi, sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Alanyaspor, sezona 3 puanla başlarken Sivasspor ilk haftayı puansız kapattı.
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