Puan Emre’nin ellerinde kaldı

Stadyum: Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı
Hakemler: Serhan Şimşek, Hüseyin Özaşık, Hakan Gök
Yalova: Hüseyin Hanalp, Hasip, Çağan, Selçuk (82.Dk Refik), Mehmet Kum, Ahmet Hasan (90.Dk Kadir), Yasin, Sergülen, Civan, Eyüp, Özcan (75.Dk Hamdi)
China B. Gençlik Gücü: Emre, Erin (45.Dk Ahmet Saygı), Orhan, Ümitcan, İrfan, Hasan Akkuyu, Sezgin, Buğra, Çağdaş, Tayfun, Aşkın (45.Dk Hakan Eminoğlu)
Goller: Hasip (Yalova)-60.Dk Ümitcan (China Bazaar Gençlik Gücü)
AKSA Birinci Ligde farklı hedeflerdeki Yalova ile China Bazaar Gençlik Gücü 1 – 1 berabere kaldılar.
Dk 37 Yalova’da kazanılan köşe atışında savunmadan ileriye çıkan Hasip’in kafa vuruşunda top filelere gitti. Yalova 1-0 C.B.Gençlik Gücü
60.Dk: C.Bazaar Gençlik Gücü’nde kazanılan köşe atışında ön direkte topa dokunan Ümitcan topu filelere gönderdi. Yalova 1-1 C.B. Gençlik Gücü
Maçın son anında gelişen Yalova atağında Eyüp’ün vuruşunu kurtaran kaleci Emre maçın 1 – 1 berabere tamamlanmasını sağladı.
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