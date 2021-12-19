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Puan Emre’nin ellerinde kaldı

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Yalova, China Bazaar Gençlik Gücü karşısında öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamazken, son saniye pozisyonunda Eyüp kaleci Emre’yi geçemeyince maç berabere tamamlandı

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Puan Emre’nin ellerinde kaldı
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Stadyum: Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı
Hakemler:  Serhan Şimşek, Hüseyin Özaşık, Hakan Gök
Yalova: Hüseyin Hanalp, Hasip, Çağan, Selçuk (82.Dk Refik), Mehmet Kum, Ahmet Hasan (90.Dk Kadir), Yasin, Sergülen, Civan, Eyüp, Özcan (75.Dk Hamdi)
China B. Gençlik Gücü: Emre, Erin (45.Dk Ahmet Saygı), Orhan, Ümitcan, İrfan, Hasan Akkuyu, Sezgin, Buğra, Çağdaş, Tayfun, Aşkın (45.Dk Hakan Eminoğlu)
Goller: Hasip (Yalova)-60.Dk Ümitcan (China Bazaar Gençlik Gücü)
 
AKSA Birinci Ligde farklı hedeflerdeki Yalova ile China Bazaar Gençlik Gücü 1 – 1 berabere kaldılar.
Dk 37 Yalova’da kazanılan köşe atışında savunmadan ileriye çıkan Hasip’in kafa vuruşunda top filelere gitti. Yalova 1-0 C.B.Gençlik Gücü
60.Dk: C.Bazaar Gençlik Gücü’nde kazanılan köşe atışında ön direkte topa dokunan Ümitcan topu filelere gönderdi.  Yalova 1-1 C.B. Gençlik Gücü
Maçın son anında gelişen Yalova atağında Eyüp’ün vuruşunu kurtaran kaleci Emre maçın 1 – 1 berabere tamamlanmasını sağladı.
 
 
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