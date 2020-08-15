banner411
banner69
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
17 0
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
26 0
 
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
12 0
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
16 0
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
19 0
YDÜ’den bir ilk daha: Üç boyutlu tümör ameliyatı
YDÜ’den bir ilk daha: Üç boyutlu tümör ameliyatı
22 0
“Hizmet veren de alan da sıkıntı yaşıyor”
“Hizmet veren de alan da sıkıntı yaşıyor”
17 0
banner460

Karadeniz fırtınası

banner476

Karadeniz fırtınası
BTM İkinci Lig İkinci Grupta haftanın en önemli maçında Karadeniz 61 Ötüken’i, Geşitkale Stadında ağırladı.
Ahmet Özkurtuluş’un yönettiği maçın 39. Dakikasında Karadeniz 61’de yedek kulübesinden Ümit Genç kırmızı kart görürken, devre 0-0 tamamlandı.
İkinci devrede sahada tam bir Karadeniz 61 fırtınası vardı. Kalabalık taraftar topluluğu önünde güzel bir futbol oynayan bordo mavililer, Mehmet Turgut ve Engin Keleş’in 2 golleriyle maçı 3-0 kazandı.
Karadeniz 61, böylelikle kayıpsız 9 puanla liderliğini sürdürürken, ilk mağlubiyetini alan Ötüken, 2. sırada kaldı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.