Karadeniz fırtınası

BTM İkinci Lig İkinci Grupta haftanın en önemli maçında Karadeniz 61 Ötüken’i, Geşitkale Stadında ağırladı.

Ahmet Özkurtuluş’un yönettiği maçın 39. Dakikasında Karadeniz 61’de yedek kulübesinden Ümit Genç kırmızı kart görürken, devre 0-0 tamamlandı.

İkinci devrede sahada tam bir Karadeniz 61 fırtınası vardı. Kalabalık taraftar topluluğu önünde güzel bir futbol oynayan bordo mavililer, Mehmet Turgut ve Engin Keleş’in 2 golleriyle maçı 3-0 kazandı.

Karadeniz 61, böylelikle kayıpsız 9 puanla liderliğini sürdürürken, ilk mağlubiyetini alan Ötüken, 2. sırada kaldı.

