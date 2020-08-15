Haspolat aldı – başını gidiyor

Richard BEALE
BTM İkinci Lig Beşinci Grupta 4. Haftamaçında sonuncu Bahçeli lider Haspolat’ı, Pia Bella Sahasında ağırladı.
Burak Mandralı’nın yönettiği maçın ilk devresinde oldukça etkili olan Haspolat, golcüsü Hüseyin Melhem’in golleriyle, devreyi 2-0 önde tamamladı.
İkinci devrede oyunu rölantiye alan Haspolat, kendini fazla sıkmadan maçı 2-0 galip tamamladı. Bahçeli, 70. Dakikada Hasan Soytürk 57’de,Hasan Songur ise 72’de kırmızı kart görünce maçı 9 kişi tamamladı.
Puan kayıpsız yoluna devam edenHaspolat’ın galibiyetinde Uğur Çelik, kaptan Cafer ve golcü Hüseyin ön plana çıktılar. Bahçeli, 4. Haftayı da puansız tamamladı.
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