Karadağ’da son gülen Lefke

Hakemler: Hüseyin Özkan, Hakan Gök, Burak Yiğit
Lefke: İrfan, Yakup, Kemal, Mustafa Tahsildaroğulları, Issa, Abaka, Armstrong, Yasin, Berk, Kaan, Tahsin
Yeniboğaziçi: İsmail, Ali Özay, Berkem, Turgut, Tufan, Fevzi, Ussumane, Olgun, Mevlüt, Ramadan, Umar
Goller: 73.Dk (P) Abaka, 77.Dk Issa, 90.Dk Nevzat (Lefke)- 15.Dk Umar (Yeniboğaziçi)
Süper Ligin 12. Hafta karşılaşmasında Lefke Yeniboğaziçi’ni 16 Ağustos Karadağ Stadı’nda konuk etti. Lefke maça kötü başlarken, Yeniboğaziçi 15. dakikada kontra atakta Umar ile deplasmanda öne geçti. 0 – 1
Konuk ekip skoru devre sonuna kadar korumayı başardı.
İkinci devrenin ilk bölümünde pozisyonlar üretmeye başlayan Lefke bunlardan yararlanamadı. 70’de kazanılan penaltı vuruşunu ise Abaka gole çevirerek skoru dengeledi. 1 – 1
77’de kötü gününde olan ancak 2. devrede toparlanan Issa takımını öne geçirdi. 2 – 1
Maçta son sözü ise 90. dakikada Nevzat söyledi. 3 – 1
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|12
|11
|0
|1
|55
|10
|45
|33
|2.
|Cihangir GSK
|11
|10
|1
|0
|29
|10
|19
|31
|3.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|11
|10
|0
|1
|34
|10
|24
|30
|4.
|Göçmenköy İYSK
|12
|7
|3
|2
|26
|15
|11
|24
|5.
|Doğan Türk Birliği
|12
|6
|3
|3
|27
|13
|14
|21
|6.
|Yenicami AK
|12
|6
|1
|5
|27
|27
|0
|19
|7.
|Miracle Karşıyaka ASK
|12
|4
|5
|3
|22
|22
|0
|17
|8.
|Lefke TSK
|12
|5
|2
|5
|15
|16
|-1
|17
|9.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|12
|5
|1
|6
|25
|28
|-3
|16
|10.
|Çetinkaya TSK
|12
|4
|2
|6
|19
|21
|-2
|14
|11.
|Alsancak Yeşilova SK
|12
|4
|1
|7
|17
|22
|-5
|13
|12.
|Mesarya SK
|12
|4
|0
|8
|12
|28
|-16
|12
|13.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|12
|3
|1
|8
|18
|34
|-16
|10
|14.
|Küçük Kaymaklı TSK
|12
|2
|2
|8
|15
|32
|-17
|8
|15.
|Türk Ocağı Limasol
|12
|1
|3
|8
|12
|33
|-21
|6
|16.
|Yeniboğaziçi DSK
|12
|0
|1
|11
|14
|46
|-32
|1