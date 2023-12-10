Karadağ’da son gülen Lefke

Lefke, 60 dakika geride götürdüğü maçı son 17 dakika içerisinde bulduğu 3 golle kazanarak Karadağ’da kazanmaya devam etti. Yeniboğaziçi ise çok yaklaştığı ilk galibiyeti elinden kaçırırken, son sırada kalmaya devam etti