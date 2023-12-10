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Karadağ’da son gülen Lefke

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Lefke, 60 dakika geride götürdüğü maçı son 17 dakika içerisinde bulduğu 3 golle kazanarak Karadağ’da kazanmaya devam etti. Yeniboğaziçi ise çok yaklaştığı ilk galibiyeti elinden kaçırırken, son sırada kalmaya devam etti

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Karadağ’da son gülen Lefke
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Stat: Lefke 16 Ağustos Stadı
Hakemler: Hüseyin Özkan, Hakan Gök, Burak Yiğit
Lefke: İrfan, Yakup, Kemal, Mustafa Tahsildaroğulları, Issa, Abaka, Armstrong, Yasin, Berk, Kaan, Tahsin
Yeniboğaziçi: İsmail, Ali Özay, Berkem, Turgut, Tufan, Fevzi, Ussumane, Olgun, Mevlüt, Ramadan, Umar
Goller: 73.Dk (P) Abaka, 77.Dk Issa, 90.Dk Nevzat (Lefke)- 15.Dk Umar (Yeniboğaziçi)
 
Süper Ligin 12. Hafta karşılaşmasında Lefke Yeniboğaziçi’ni 16 Ağustos Karadağ Stadı’nda konuk etti. Lefke maça kötü başlarken, Yeniboğaziçi 15. dakikada kontra atakta Umar ile deplasmanda öne geçti. 0 – 1
Konuk ekip skoru devre sonuna kadar korumayı başardı.
İkinci devrenin ilk bölümünde pozisyonlar üretmeye başlayan Lefke bunlardan yararlanamadı. 70’de kazanılan penaltı vuruşunu ise Abaka gole çevirerek skoru dengeledi. 1 – 1
 77’de kötü gününde olan ancak 2. devrede toparlanan Issa takımını öne geçirdi. 2 – 1
Maçta son sözü ise 90. dakikada Nevzat söyledi. 3 – 1
 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 12 11 0 1 55 10 45 33
2. Cihangir GSK 11 10 1 0 29 10 19 31
3. Yonpaş Dumlupınar TSK 11 10 0 1 34 10 24 30
4. Göçmenköy İYSK 12 7 3 2 26 15 11 24
5. Doğan Türk Birliği 12 6 3 3 27 13 14 21
6. Yenicami AK 12 6 1 5 27 27 0 19
7. Miracle Karşıyaka ASK 12 4 5 3 22 22 0 17
8. Lefke TSK 12 5 2 5 15 16 -1 17
9. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 12 5 1 6 25 28 -3 16
10. Çetinkaya TSK 12 4 2 6 19 21 -2 14
11. Alsancak Yeşilova SK 12 4 1 7 17 22 -5 13
12. Mesarya SK 12 4 0 8 12 28 -16 12
13. Pera L. Gençler Birliği SK 12 3 1 8 18 34 -16 10
14. Küçük Kaymaklı TSK 12 2 2 8 15 32 -17 8
15. Türk Ocağı Limasol 12 1 3 8 12 33 -21 6
16. Yeniboğaziçi DSK 12 0 1 11 14 46 -32 1
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