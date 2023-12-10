Değirmen, Düzkaya’yı öğüttü

Birinci Lig lideri Değirmenlik, konuk ettiği son haftaların çıkıştaki ekibi Düzkaya’yı 3 – 0 gibi net bir skorla mağlup ederek liderliğini perçimledi

YER: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

HAKEMLER: Hakan Ünal, Özal Çağlayan, Cem Öksüzoğulları

MİRACLE DEĞİRMENLİK: Hasan Piro, Fırat(DK 22 Adil), Yasin(DK 90 Yunus Emre), Hüseyin Sadıklar(DK 81 Murat Ormancı), Hasan Ulukök, Halil, Kağan(DK 90 Can), Ulaş(DK 90 Berkay), Hüseyin Deynekli, Kasım, İlyas.

DÜZKAYA: Ali Karal, Uğur, Bayram, Mehmet, Uğurcan, Ümit(DK 55 Erhan), Serkan(DK 46 Salih), Ali Tüfekçi(Özenç), Furkan, Önder(DK 90+1 Erdem), Emre.

GOLLER: DK 9 Hüseyin Deynekli, DK 49 Hüseyin Sadıklar, Kasım(Miracle Değirmenlik)



Aksa 1. Ligin 12. Haftasında lig lideri M. Değirmenlik konuk ettiği Düzkaya’yı 3 – 0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

2.DK: Kalabalık adamla gelişen Miracle Değirmenlik atağında Düzkaya ceza alanı içersinde önce Hasan Ulukök, sonrasında ise Kasım’ın vuruşunu kaleci Ali Karal önledi.

9.DK: Sol kanattan gelişen Miracle Değirmenlik atağında Hasan Ulukök’ün taşıdığı top sonrası verdiği pasta Hüseyin Deynekli takımını öne geçirdi.1-0

45.DK: Miracle Değirmenlik takımının kullandığı serbest vuruşta Kağan’ın ortasında Kasım’ın kafa vuruşu kaleci Ali’de kaldı.

49.DK: Hasan Ulukök ile başlayan Miracle Değirmenlik atağında Hüseyin Sadıklar farkı ikiye çıkardı:2-0

62.DK: Ulaş’ın pasında Hüseyin Deynekli’nin vuruşunda top direğin üzerinden auta gitti.

76.DK: Düzkaya atağında ceza alanı dışından Furkan’ın vuruşunu kaleci Hasan Piro önledi.

80.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Kasım farkı üçe çıkardı.3-0

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.



