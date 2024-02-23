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Karadağ’da puanları paylaştılar

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Karadağ’da puanları paylaştılar
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Aksa Süper Ligin 20. Haftasının açılış maçında Lefke ile Mesarya karşı karşıya geldi.
Play-out hattını yakından ilgilendiren karşılaşma Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanırken mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.
Ev sahibi Lefke 30. dakikada kazandığı penaltı atışını Aykut Esmeraslan ile gole çevirerek ilk yarıyı önde kapattı. Mesarya’da oyuna sonradan dahil olan Tacettin Köse’nin 64. dakikada attığı golle mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Lefke 21, Mesarya 20 puana yükseldi.
 
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