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Basketbolda iki maç oynandı

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Basketbolda iki maç oynandı
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Basketbol U 16 Kızlar Ligi ile U 14 Erkekler Ligine bu akşam oynanan iki maçla devam edildi. Güzelyurt Spor Salonu’nd oynanan U 16 Kızlar Ligi’nde Actlanders, Baf Ülkü Yurdu’nu 56-27 mağlup etti. İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda oynanan U 14 Erkekler. Ligi 3.hafta maçında Ceasar Larnaka Gençler Birliği United, Akdeniz Spor Birliği’ni 74-61 mağlup etti.
 
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