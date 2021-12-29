Kaplanlar, Görneç’i yedi bitirdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 1.tur ilk gün maçları oynandı.

Süper Lig ekibi Merit Alsancak Yeşilova, Birinci Lig ekibi Görneç’e, 3 Şehitler Stadında konuk oldu. Şakir Azizoğlu’nun yönettiği maçı Merit Alsancak Yeşilova 7 – 1 gibi farklı bir skorla kazandı.

Merit Alsancak Yeşilova’nın gollerini Mustafa Salk 2, Yasin Doğan 2,Vakkas Kaynarca 2 ve Memduh Sarıoğlu atarken, Görneç’in tek golünü penaltıdan Abdurrahman attı.

