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Kaplanlar, Görneç’i yedi bitirdi

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Kaplanlar, Görneç’i yedi bitirdi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 1.tur ilk gün maçları oynandı.
Süper Lig ekibi Merit Alsancak Yeşilova, Birinci Lig ekibi Görneç’e, 3 Şehitler Stadında konuk oldu. Şakir Azizoğlu’nun yönettiği maçı Merit Alsancak Yeşilova 7 – 1 gibi farklı bir skorla kazandı.
Merit Alsancak Yeşilova’nın gollerini Mustafa Salk 2, Yasin Doğan 2,Vakkas Kaynarca 2 ve Memduh Sarıoğlu atarken, Görneç’in tek golünü penaltıdan Abdurrahman attı.
 
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