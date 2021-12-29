Ocağı kupada da Remzi taşıdı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 1.tur ilk gün maçları oynandı.

Süper Lig ekibi Türk Ocağı, Birinci Lig ekibi Düzkaya’ya Nihat Bağcıer Stadında konuk oldu. Fehim Dayı’nın yönettiği maçı ikinci devrede bulduğu gollerle kazanan Türk Ocağı turu geçti.

İlk devresi 0 – 0 biten maçta Türk Ocağı’nın gollerini ikinci devrede Remzi Betmezoğlu 2 ve Cevdet kaydetti.

