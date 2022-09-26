İskele Safiye ablasına ağlıyor

İskele sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İskele bölgesinin sevilen simalarından olan, eski meclis üyesi Ozan Türeller ile belediye çalışanı Sabri Kurukafa'nın kayınvalideleri olan Safiye Abdurrahmanoğlu bugün hayatını kyabetti.

Safiye Abdurrahmanoğlu, yarın öğle namazına müteakip defnedilecek.