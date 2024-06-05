Levent, beşte beş yaptı: 54-86

Extend Kadınlar Ligi’nde 5. Hafta maçında Levent deplasmanda Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 86-54 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısı başa baş geçti. İlk periyodu Levent 14-13 ve devreyi de 39-32 önde bitirdi. İkinci yarıda üstün olan Levent farkı açtı ve maçı 86-54 kazanarak ligde 5. maçından da galip ayrıldı. Maçın en skorer isimleri 26’şar sayı atan DAÜ’den Rümeysa ve Levent’ten de Günay oldu

