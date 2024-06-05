banner913
banner932
"Doğa tahribatı devam ederse, aşırı sıcaklıklarla daha sık karşılaşılacağız"
25 0
"Tartüf24" oyunu ayakta alkışlandı
18 0
 
“Geleceği Kodlayan Minikler Bilim Festivali” Pazar günü yapılacak
“Geleceği Kodlayan Minikler Bilim Festivali” Pazar günü yapılacak
16 0
Buzluklu kamyon cayır cayır yandı
Buzluklu kamyon cayır cayır yandı
25 0
Ocakta unutulan tencere yangına neden oldu
Ocakta unutulan tencere yangına neden oldu
35 0
Brian Hughes Büyükler Badminton Turnuvası yapıldı
Brian Hughes Büyükler Badminton Turnuvası yapıldı
30 0
Ağıllar-Altınova köyleri arasında korkutan yangın
Ağıllar-Altınova köyleri arasında korkutan yangın
27 0
banner1032
banner1038

Levent, beşte beş yaptı: 54-86

banner1020

banner974
Levent, beşte beş yaptı: 54-86
banner971
Extend Kadınlar Ligi’nde 5. Hafta maçında Levent deplasmanda Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 86-54 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısı başa baş geçti. İlk periyodu Levent 14-13 ve devreyi de 39-32 önde bitirdi. İkinci yarıda üstün olan Levent farkı açtı ve maçı 86-54 kazanarak ligde 5. maçından da galip ayrıldı. Maçın en skorer isimleri 26’şar sayı atan DAÜ’den Rümeysa ve Levent’ten de Günay oldu
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.