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Kani: Top hiç beklediğim köşeden gelmedi

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Kani: Top hiç beklediğim köşeden gelmedi
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Futbolumuzun gelecek vaat eden kalecilerinden Kani Çeliker, futbolun hayatındaki önemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
16 yaşında Çetinkaya A Takım kalesini korumaya başlayan Kani Çeliker, futbolun hayatındaki önemine vurgu yaparken, “Ne kadar klişe olmuş bir söz ama kesinlikle doğrudur. "Hayata ve ahlaka dair ne öğrendiysem futboldan öğrendim. Çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi." ifadelerini kullandı.
 
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