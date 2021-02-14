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Limasol’da derbi yangını

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Limasol’da derbi yangını
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Apollon ile AEL arasındaki Limasol derbisi öncesinde yaşanan olaylara bir yenisi daha eklendi.
Tekerlekli sandalye takımının antrenmanının basılıp oyuncuların dövülmesinden sonra dün akşamüzeriApollon Taraftar Derneğinde yangın çıktı. Rum itfaiyecilerin yaptığı açıklamada, yangının taraftarların atmış olduğu meşalelerden çıkma olasılığının yüksek olduğu belirtildi.
Ligin zirvesini ilgilendiren bugünkü derbiden önce Apollon 51 puanla ikinci sırada, AEL ise 49 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
 
 
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