banner480
banner69
Merit Lefkoşa Hotel 12 hizmet yılını personeliyle kutladı
Merit Lefkoşa Hotel 12 hizmet yılını personeliyle kutladı
15 0
Avrupa’da imrenerek gezdiğimiz müzeleri kendi ülkemizde görmek gurur verici”
Avrupa’da imrenerek gezdiğimiz müzeleri kendi ülkemizde görmek gurur verici”
20 0
 
Hayvancılık büyük sıkıntı içinde
Hayvancılık büyük sıkıntı içinde
45 0
“Okullarda yeterli önlem yok”
“Okullarda yeterli önlem yok”
15 0
5 öğrenci ve 2 öğretmen pozitif
5 öğrenci ve 2 öğretmen pozitif
116 0
TL satılığa çıkarıldı
TL satılığa çıkarıldı
98 0
Lefkoşa Yeni Açık Pazarı yapımı hızlandı
Lefkoşa Yeni Açık Pazarı yapımı hızlandı
81 0
banner529

Kanatlı’nın vefatı hakem camiasını üzdü

banner476

Kanatlı’nın vefatı hakem camiasını üzdü
Futbolumuza uzun yıllar hakem olarak özveriyle hizmet etmiş olan Cemal Kanatlı, hayatını kaybetti.
Cemal Kanatlı’nın vefatı tüm hakem camiasını derinden üzerken, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Cemal Kanatlı’nın vefatı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Kıbrıs Türk Futboluna uzun yıllar hakem olarak hizmet veren ve derneğimizin Denetleme Kurulu üyesi Cemal Kanatlı hocamızın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Cemal Kanatlı hocamıza Allah’tan rahmet, yaslı ailesi, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.”
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.