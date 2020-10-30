Kanatlı’nın vefatı hakem camiasını üzdü

Futbolumuza uzun yıllar hakem olarak özveriyle hizmet etmiş olan Cemal Kanatlı, hayatını kaybetti.

Cemal Kanatlı’nın vefatı tüm hakem camiasını derinden üzerken, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Cemal Kanatlı’nın vefatı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Kıbrıs Türk Futboluna uzun yıllar hakem olarak hizmet veren ve derneğimizin Denetleme Kurulu üyesi Cemal Kanatlı hocamızın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Cemal Kanatlı hocamıza Allah’tan rahmet, yaslı ailesi, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.”

