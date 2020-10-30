banner480
banner69
Merit Lefkoşa Hotel 12 hizmet yılını personeliyle kutladı
Merit Lefkoşa Hotel 12 hizmet yılını personeliyle kutladı
16 0
Avrupa’da imrenerek gezdiğimiz müzeleri kendi ülkemizde görmek gurur verici”
Avrupa’da imrenerek gezdiğimiz müzeleri kendi ülkemizde görmek gurur verici”
20 0
 
Hayvancılık büyük sıkıntı içinde
Hayvancılık büyük sıkıntı içinde
46 0
“Okullarda yeterli önlem yok”
“Okullarda yeterli önlem yok”
15 0
5 öğrenci ve 2 öğretmen pozitif
5 öğrenci ve 2 öğretmen pozitif
116 0
TL satılığa çıkarıldı
TL satılığa çıkarıldı
98 0
Lefkoşa Yeni Açık Pazarı yapımı hızlandı
Lefkoşa Yeni Açık Pazarı yapımı hızlandı
81 0
banner529

Seferihisar'da tsunami: Sokakları deniz suyu bastı

banner476

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem İzmir'de binaların çökmesine neden oldu. Enkaz altında kalanlar var. Depremin Ege Denizi'nde yaattağı tsunami sonrasında ise Seferihisar'da sokakları yaklaşık 1 metre deniz suyu bastı.

Seferihisar'da tsunami: Sokakları deniz suyu bastı
Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Seferihisar'da tsunami: Sokakları deniz suyu bastı - 2
Bornova ve Bayraklı ilçelerinde yıkılan binalar var.



Seferihisar'da tsunami: Sokakları deniz suyu bastı - 3
Seferihisar ilçesinde ise tsunami etkili oldu.



Seferihisar'da tsunami: Sokakları deniz suyu bastı - 4
Depremin etkisiyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı.
Seferihisar'da tsunami: Sokakları deniz suyu bastı - 5
Seferihisar'da tsunami: Sokakları deniz suyu bastı - 6
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.