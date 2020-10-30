Seferihisar'da tsunami: Sokakları deniz suyu bastı

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem İzmir'de binaların çökmesine neden oldu. Enkaz altında kalanlar var. Depremin Ege Denizi'nde yaattağı tsunami sonrasında ise Seferihisar'da sokakları yaklaşık 1 metre deniz suyu bastı.







Bornova ve Bayraklı ilçelerinde yıkılan binalar var.









Seferihisar ilçesinde ise tsunami etkili oldu.









Depremin etkisiyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı.





Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Bornova ve Bayraklı ilçelerinde yıkılan binalar var.Seferihisar ilçesinde ise tsunami etkili oldu.Depremin etkisiyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı.