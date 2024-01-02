Barkın geri döndü

Birinci lig temsilcisi Miracle Değirmenlik Mustafa Vardi’den sonra Barkın Özaşık’ı da kadrosuna dahil etti.

2023-24 sezonubaşında oyuncuyu Miracle Karşıyaka’ya kiralayan Miracle Değirmenlik, oyuncu ikinci yarı öncesinde kadrosuna dahil etti.

