Kalkanlı moral yemeği düzenledi

Niyazi ERGÜLEN

BTM İkinci Lig kulüplerinden Kalkanlı’daHüsnü Hilkat başkanlığındaki yönetim kurulu takıma ikinci devre öncesinde Hilkat Park Restorantta moral yemeği düzenledi.

Kalkanlı kulüp başkanı Hüsnü Hilkat,yöneticilerEmin Kalkan, Kemal Kısaoğlu, Güney Şalali, Murat Sanyol, Hasan Bakini, antrenörHüseyin Doruk ve yardımcı antrenör Ali Özbaharile 21 futbolcunun katıldığı yemek oldukça neşeli geçti.

BaşkanHüsnü Hilkat gecede yaptığı konuşmada, bir üst lige çıkacaklarına inandığını söylerken, takıma ve teknik heyete güvendiğini de vurguladı.

