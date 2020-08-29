banner480
banner69
Maserati’den iki Trofeo modeli daha
Maserati’den iki Trofeo modeli daha
18 0
“Cratos’u satın aldı” iddialarına, Alaattin Çakıcı’dan yalanlama
“Cratos’u satın aldı” iddialarına, Alaattin Çakıcı’dan yalanlama
18 0
 
GG solak peşinde
GG solak peşinde
228 0
Bu ne vurdumduymazlık?
Bu ne vurdumduymazlık?
247 0
Hedef en çok satılan BMW modeli olmak!
Hedef en çok satılan BMW modeli olmak!
27 0
China Bazaar Gençlik Gücü
China Bazaar Gençlik Gücü
133 0
Haspolat kirli sanayi bölgesinde yangın
Haspolat kirli sanayi bölgesinde yangın
159 0
banner460

Kalkanlı moral yemeği düzenledi

banner476

Kalkanlı moral yemeği düzenledi
Niyazi ERGÜLEN
BTM İkinci Lig kulüplerinden Kalkanlı’daHüsnü Hilkat başkanlığındaki yönetim kurulu takıma ikinci devre öncesinde Hilkat Park Restorantta moral yemeği düzenledi.
Kalkanlı kulüp başkanı Hüsnü Hilkat,yöneticilerEmin Kalkan, Kemal Kısaoğlu, Güney Şalali, Murat Sanyol, Hasan Bakini, antrenörHüseyin Doruk ve yardımcı antrenör Ali Özbaharile 21 futbolcunun katıldığı yemek oldukça neşeli geçti.
BaşkanHüsnü Hilkat gecede yaptığı konuşmada, bir üst lige çıkacaklarına inandığını söylerken, takıma ve teknik heyete güvendiğini de vurguladı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.