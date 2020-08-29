Oklar açıkta atıldı

Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen 2. Açık Alan Süperminik, Minik, Yıldız ve

Gençler yarışması tamamlandı.

Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 2 Açık Alan Süperminik,Minik, Yıldız ve Gençler Makaralı ve Olimpik yay Kategorilerindeki Okçuluk Yarışması,federasyona ait yenilenen tesis konsepti içerisinde ilgi ile izlendi. Organizasyon sırasındaKKTC Başbakanı Ersin Tatar, Spor Dairesi Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı Kemal DenizDana ve Spor Dairesi Yönetim Kurulu üyesi Turgut Karamanoğlu ile yanlarındaki heyet de yarışmayı izledi.

Yarışma, federasyon yetkilileri tarafından müsabaka neticesinde dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Dereceye giren Sporcuların isimleri şöyle ;

Süper Minik Kız;

1Irmak Erdoğmuş

2Güneş Hacıoğluları

3Feyza Çoğun

Süper Minik Erkek;

1Rüzgar Özselim

2Mustafa Özer

3Özüm Çelik

Olimpik Minik Kız;

1Tanem Ulvi

2Nisa Kırmızıyüz

3Aleyna Bakkal

Olimpik Minik Erkek;

1Artun Gümüşok

2Kuzey Deniz

3Çağan Varol

Olimpik Yıldız Kız;

1Naşide Sultan Parlak

2Raziye İklim Abiç

3Hilal Canbolat

Olimpik Yıldız Erkek;

1Mustafa Soygazi

2Cemal E. Lord

3Arda Karlık

