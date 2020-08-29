Oklar açıkta atıldı

Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen 2. Açık Alan Süperminik, Minik, Yıldız ve
Gençler yarışması tamamlandı.
Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 2 Açık Alan Süperminik,Minik, Yıldız ve Gençler Makaralı ve Olimpik yay Kategorilerindeki Okçuluk Yarışması,federasyona ait yenilenen tesis konsepti içerisinde ilgi ile izlendi. Organizasyon sırasındaKKTC Başbakanı Ersin Tatar, Spor Dairesi Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı Kemal DenizDana ve Spor Dairesi Yönetim Kurulu üyesi Turgut Karamanoğlu ile yanlarındaki heyet de yarışmayı izledi.
Yarışma, federasyon yetkilileri tarafından müsabaka neticesinde dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle son buldu.
Dereceye giren Sporcuların isimleri şöyle ;
Süper Minik Kız;
1Irmak Erdoğmuş
2Güneş Hacıoğluları
3Feyza Çoğun
Süper Minik Erkek;
1Rüzgar Özselim
2Mustafa Özer
3Özüm Çelik
Olimpik Minik Kız;
1Tanem Ulvi
2Nisa Kırmızıyüz
3Aleyna Bakkal
Olimpik Minik Erkek;
1Artun Gümüşok
2Kuzey Deniz
3Çağan Varol
Olimpik Yıldız Kız;
1Naşide Sultan Parlak
2Raziye İklim Abiç
3Hilal Canbolat
Olimpik Yıldız Erkek;
1Mustafa Soygazi
2Cemal E. Lord
3Arda Karlık
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.