Kalkanlı liderlik koltuğunu sevdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde ikinci haftada 2. Grupta Kalkanlı, Akdeniz’i, konuk etti.

Cemre Malek’in başarıyla yönettiği Gaziveren Semih Türköz Stadındaki maçı kalabalık bir futbolsever kitlesi izledi.

Çekişmeli geçen maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, devre 0 – 0 sona erdi. İkinci devre uzun süre gol olmazken 68’de Akdeniz öne geçti. 0 – 1

Son bölümde oyuna ağırlığını koyan Kalkanlı’da 85’te Remzi Dalgıç’ın ve Kamuran Ertürk’ün golleriyle ev sahibi ekip maçı 2 – 1 kazanıp, liderliğini sürdürdü.



