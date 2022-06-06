Kozanköy, Yeşiltepe’yi uzatma anlarında yıktı

Kozanköy, golcüsü Salih Şerifoğlu’nun 2 gol attığı maçın uzatma dakikalarında, Kadir Cin’in attığı 2 golle Yeşiltepe Ilgaz’ı 4 – 2 mağlup etti

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde ikinci haftada 2. Grupta Yeşiltepe Ilgaz – Yeşil Harnıp Kozanköy’ü, Şehit Şevket Kadir Stadında konuk etti.

Utku Hamamcıoğlu’nun yönettiği maçı kalabalık bir futbolsever kitlesi izledi. Çekişmeli geçen ilk devrenin son bölümlerinde baskısını artıran Kozanköy, golcüsü Salih Şerifoğlu’nun golleriyle devreyi 2 – 0 önde kapattı.

Yeşiltepe Ilgaz ikinci devreye hızlı başlarken, devrenin başında Çağdaş Çevik’in kafa golüyle skoru 2 – 1 yaptı. 80’de Tuğberk skoru 2 – 2 yaptı.

Maçın son bölümünde ve uzatmalarda, sonradan oyuna giren Kadir Cin attığı 2 golle skoru 2 – 4 yaparken, takımının 3 puanı almasını sağladı.



