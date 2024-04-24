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5 gollü maçta kazanan Trabzonspor

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Bordo mavililer, Enis Destan 45. dakikada kırmızı kart gördü

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5 gollü maçta kazanan Trabzonspor
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Vavacars Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.

Trabzonspor, 15. dakikada Edin Visca, 41. dakikada Denswil ve 49. dakikada Fountas'ın golleriyle karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Fatih Karagümrük'ün gollerini ise 22. dakikada Ryan Mendes ve 80.dakikada Flavio Paoletti kaydetti.

Trabzonspor'da maçın 45. dakikasında Enis Destan VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart gördü.

Çift maç eleme usulüne göre turun ikinci maçı 8 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

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