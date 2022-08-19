Kadınlar Ligi’nde 2 maçın günü ve sahası değişti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nin 6. Haftası hafta sonu oynanacak.
KTFF tarafından daha önce Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda 20 Ağustos 2022 Cumartesi günün oynanacağı açıklanan Hamitköy-Merit Alsancak Yeşilova maçı 21 Ağustos 2022 Pazar günü Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası’nda oynanacak.
Küçük Kaymaklı ile Miracle Değirmenlik takımları arasında 21 Ağustos Pazar günü Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası’nda oynanacağı açıklanan karşılaşma yine ayni gün Lefkoşa Şht.HüseyinRuso Stadı’nda oynanacak.
Kadınlar
20 AĞUSTOS CUMARTESİ
ChinaBazaar Gençlik Gücü – Yonpaş Dumlupınar
DeslyMağusa SA – Vadili
21 AĞUSTOS PAZAR
K.Kaymaklı – Miracle Değirmenlik
Hamitköy – Merit A. Yeşilova
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