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Çetinkaya Akademi’den bir turnuva daha

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Çetinkaya Akademi’den bir turnuva daha
Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi ve İyilik Derneği ortaklaşa futbol turnuvası düzenliyor. 
“İyi ahlak iyi futbol” sloganıyla 11 Eylül pazar günü Çetinkaya Mustafa Defteralı tesislerinde düzenlenecek turnuva U 10 ve U 8 kategorilerinde oynanacak. 
Turnuvaya Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Yonpaş Dumlupınar futbol Akademisi,  
1461 İskele Trabzon futbol Akademisi, Alayköy Gençlik ve Spor Kulübü takımları katılacak. Turnuvada ayrıca her iki yaş kategorisinde  “Güner Burgul “ en iyi oyuncu ödülü verilecek.
 
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