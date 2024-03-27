Kadınlar Kıbrıs Kupasında finalin adı: GG – Mağusa Spor Akademisi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda China Bazaar Gençlik Gücü ile Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi finale adlarını yazdırdılar.
Pazar günü oynanan yarı final ikinci karşılaşmalarında China Bazaar Gençlik Gücü, Küçük Kaymaklı’yı 3-1, Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi de Alsancak Yeşilova’yı 5-0 mağlup ederek finale yükseldiler.
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