Kadınlar Kıbrıs Kupası yarı final maç programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Kadınlar Kıbrıs Kupası yarı final 2. maçlarının programı açıklandı.
Maç programı şöyle:
24 Mart Pazar
Saat 11:30: Küçük Kaymaklı – China Bazaar GG, Şehit Hüseyin Ruso Stadı
Saat 14:00: MSA – Alsancak Yeşilova, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı
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