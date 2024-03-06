Kadın milli takım güç depoladı

Necati KÜLAHLILARHaziran ayında Norveç’te CONİFA'nın düzenleyeceği Kadınlar Avrupa Futbol şampiyonasına katılacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kadın futbol milli takımı çalışmalarına devam ediyor.Salı akşamı Lefkoşa Atatürk Stadında teknik direktör Serhat Deniz yönetiminde yardımcı antrenör Celal Keleş’le birlikte önce düz koşu ardından gruplar halinde topla çalışma yapıldı. Kadın futbol milli takım teknik direktörü Serhat deniz çalışmalarını her salı gecesi yaptıklarını şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.MİLLİLERE KUVVET TESTİ YAPILDIKadın milli futbol takımının Salı akşamki çalışmaları kapsamında tüm futbolculara Dr. Fzt. Berkiye Kırmızıgil tarafından kuvvet testi de yapıldı.