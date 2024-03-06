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Akova’da akademi Sami Sözgen’e emanet

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Akova’da akademi Sami Sözgen’e emanet
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BTM 1. Lig Kırmızı Grup takımlarından German Gold Akova Vuda alt yapıyı güçlendirme çalışmaları kapsamında kurduğu futbol akademisinin hocasını belirledi.
Başkan Şuayip Celme yönetimi aslen Vudalı olan deneyimli antrenör Sami Sözgen’le anlaşmaya vararak akademiyi ona emanet etti.
İlk etapta 7-8 yaş grubuyla çalışmalara başlayacak olan Sözgen’in ilerleyen zamanda diğer yaş grupları içinde çalışma yapacağı kaydedildi.
15 veya 16 Mart tarihinde ilk çalışmalarını yapacak Sami Sözgen, geçmiş yıllarda Dumlupınar, Çanakkale alt yapıları ile birçok ortaokul ve lise takımında başarı elde etmişti.
 
 
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