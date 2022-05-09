Kadın Futbolu Şenliği Lefkoşa ve Gazimağusa'da da yapılacak

Daha önce Girne’de yapılan şenlik bu kez Gazimağusa ve Lefkoşa’da organize edilecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) bu yıl ilk kez başlattığı “Kadınlar Futbol Şenliği” organizasyonuna iki yeni bölge daha ekledi. Buna göre daha önce Girne’de yapılan şenlik bu kez Gazimağusa ve Lefkoşa’da organize edilecek.

“Kadınlar Futbol Şenliği” 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü Gazimağusa’da gerçekleştirilecek. Bu organizasyona yapılacak başvurular 16 Mayıs 2022 Pazartesi’ne kadar yapılabilecek. KTFF Gazimağusa’nın ardından ise şenlik organizasyonunu bu kez Lefkoşa’ya taşıyacak. Lefkoşa’daki organizasyonun başvuruları ise 23 Mayıs 2022 Pazartesi gününe kadar yapılabilecek.

Şenliklerin ardından ise 2 sezondur pandemi sebebiyle yapılamayan Kadınlar Ligi için başvurular başlayacak. Buna göre Kadınlar Ligi’ne başvurular 31 Mayıs 2022 Salı gününe kadar yapılabilecek.

KANAN: “KADINLAR LİGİ SEVİYESİNİ YÜKSELTMEK İSTİYORUZ”

KTFF Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Girne’de gerçekleştirilen şenlikle güzel bir kıvılcım yaktıklarını, bunun devamının geleceğine olan inancının tam olduğunu söyledi. Kadınlar Ligi’nin seviyesini yükseltmek istediklerini kaydeden Kanan, “Girne’de güzel bir ortam oluştu. Hem sporcuların ve takımların birbirini tanıması ve kaynaşması hem de uzun aranın ardından futbol topuna ilk dokunuş anlamında çok şık bir ortam vardı.”dedi.

“KADINLAR LİGİ İÇİN İLK ADIMI ATTIK”

Amaçlarının ülkedeki kadınları futbol ailesine katarak ülke futbolunun seviyesini daha yukarıya çekmek olduğunu belirten Kanan, “Kadınlar Ligi için de ilk adımı attık, umarım beklediğimiz sayıda katılım olur ve ligimizde de düzenli olarak oynatmaya başlarız. Pandemi kadın futbolunu etkiledi, 2 sezonu oynayamamak fiziksel ve zihinsel olarak sporcuları etkiledi. Yakın zamanda statü ve talimatları da düzenleyip kulüplerimizle paylaşacağız.”dedi.

“BAŞLADIKTAN SONRA KULÜPLERİN KADIN FUTBOLUNA OLAN İLGİSİ ARTACAKTIR”

Simay Kanan, ülkede çok ciddi ve kurumsal çalışan spor kulüpleri olduğunu ve kadın futbolu branşına da bu kulüplerin katılmasını beklediklerini ifade ederek, “İlk amacımız başlamak. Başladıktan sonra kulüplerimizin de ilgisi her geçen yıl artacaktır.”diye konuştu.



