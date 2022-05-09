Tunalı “Camianın desteği ile geldiğimiz ilk günden beri bu ligde misafiriz dedik ve en kısa sürede ait olduğumuz ligimize geri geleceğimizi söylemekten çekinmedik” diyerek inanarak başardıklarına vurgu yaptı

Aksa 1. Ligi 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak bir sezonluk bir aradan sonra yeniden Süper Lig’e dönen Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nde mutluluk ve gurur birlikte yaşanıyor.

Çetinkaya Kulüp Başkanı Ceran Tunalı, sosyal medya hesabından “İnandık ve başardık” başlığı ile yaptığı açıklamada “Onurumuz ile düştüğümüz Süper Lig’den onurumuz ile çıkmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çetinkaya Başkanı Ceran Tunalı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

İNANDIK VE BAŞARDIK

Biz bu görevi devralırken her zaman dile getirmiştim Çetinkaya Türk Spor Kulübü'nde futbol oynamak bir ayrıcalıktır Başkanlık yapmak ise ayrı bir ONUR dur. Camianın desteği ile geldiğimiz ilk günden beri bu ligde misafiriz dedik ve en kısa sürede ait olduğumuz ligimize geri geleceğimizi söylemekten çekinmedik. Belkide bazı kesimler bizim bu başarıyı göstereceğimizden umutlu değildi fakat biz bu işe yönetim, teknik ekip ve futbolcular ile çok iyi hazırlandık çünkü biz bu ligde misafirdik ve şu anda ait olduğumuz yerde olduğumuz için çok mutluyuz. ONURUMUZ İLE DÜŞTÜĞÜMÜZ SÜPER LİGDEN ONURUMUZ İLE ÇIKMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ. Bu süreçte en büyük emeği olan futbolcu ve teknik ekibe çok çok teşekkür ederim. Çetinkaya’nın menfaatleri doğrultusunda herzaman elimizden ne gelirsede yapmaya devam edeceğiz çünkü başka EFSANE yoktur. ( 1’ci lig de geçirdiğimiz bu süreçte çok güzel insanlar tanıma fırsatı buldum iyi diyaloglarımız oldu onlara da bizleri en iyi şekilde karşıladıkları için çok teşekkür ederim. Bilmeden üzdüğümüz ,kırdığımız birileride olduysa onlardan da hem kendi adıma hemde camiam adına özür diliyorum).”

