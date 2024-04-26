Kadın futbolculara ceza yağdı

KTFF Disiplin Kurulu KTFF tarafından Disipline sevk edilen futbolcu ve yöneticilerle ilgili kararlarını açıkladı:

21/04/2024 tarihinde Orhan Dural Stadı’nda oynanan Doğan Türk Birliği – T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK takımları arasında oynanan PUMA Kadınlar ligi müsabakasında T.Ersalıcı Dikmen Gücü SK 100995 lisans numaralı oyuncusu Aslı Ebru ve 100055 lisans numaralı oyuncusu Gizem Yahat’ın müsabaka hakemlerine yönelik saldırı, küfür ve darp eylemleri hakem ve gözlemci raporlarından tespit edilmiştir.

T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK oyuncusu Aslı Ebru müsabaka hakemine yönelik sarf etmiş olduğu hakaret ve küfürler; keza müsabaka hakemini tekme vurmak suretiyle darp etmiş olması ve zorlukla sahadan çıkarılmış olması neticesinde DT 44’ü ihlal etmiştir.

Devamla; yine T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK oyuncusu Gizem Yahat’ın müsabaka hakemine yönelik saldırı eylemi neticesinde polis tarafından müdahale edildiği esnada müsabaka hakemine yönelik hakaret ve küfürleri neticesinde oyundan ihraç edilmesine müteakip maç sonu hakem odasına giderek, müsabaka orta hakemi ve yardımcı hakemine yönelik yapmış olduğu darp eylemi ve akabinde yine polis müdahalesiyle hakemlerin soyunma odasına girebildiği gerçekleri ışığında ilgili oyuncunun DT 44’ü ihlal ettiği tespit edilmiştir.

Dolayısı ile T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK 100995 lisans numaralı oyuncusu Aslı Ebru’nun 6 (Altı) resmi müsabakadan ve 100055 lisans numaralı oyuncusu Gizem Yahat’ın 10 (On) resmi müsabakadan men edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

20/04/2024 tarihinde Girne Pia Bella Stadı’nda Türk Ocağı Limasol – Yeniboğaziçi DSK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında 115875 lisans numaralı Yeniboğaziçi DSK oyuncusu Osman Kemal Köseoğlu’nun rakip takım oyuncusu tarafından yere düşürüldükten sonra sinirlenerek rakip oyuncuya aynı sertlikte karşılık verdiği ve küfür ettiği hakem ve gözlemci raporlarından tespit edilmiştir. Dolayısı ile ilgili oyuncu DT 43’ü ihlal ettiği cihetle 43/2 uyarınca 4 (Dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Devamla yine aynı maçta 116582 lisans numaralı TOL oyuncusu Mustafa Gürbüz’ün rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi hakem ve gözlemci raporlarından tespit edilmiştir.

Dolayısı ile ilgili oyuncu DT 43’ü ihlal ettiği cihetle DT 43/2 uyarınca 4 (Dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

22/04/2024 tarihinde Girne Pia Bella Stadı’nda Türk Ocağı Limasol – Yeniboğaziçi DSK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında 5105 lisans numaralı Türk Ocağı Limasol yöneticisi Kamil Özayman DS-18/2023-2024 sayılı sevk raporuyla Kurulumuza sevk edilmiştir.

Hakem ve gözlemci raporları tetkik ve tezekkür edildiği vakit Kamil Özayman’ın DT 41’i ihlal ettiği tespit edilmiştir. Dolayısı ile Türk Ocağı Limasol yöneticisi Kamil Özayman’a DT 41/1/b uyarınca 21 (yirmi bir) gün hak mahrumiyeti verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

