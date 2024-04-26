MTG, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken lider Mağusa Türk Gücü üst üste 5. ve toplamda 13. şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Bugün Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı'nda Alsancak Yeşilova'yı konuk edecek olan Mağusa Türk Gücü karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda son hafta Lefkoşa deplasmanına Yenicami karşısında şampiyon olarak çıkacak.
Alsancak Yeşilova karşısında bugün sezonun son iç saha maçını oynayacak olan Mağusa Türk Gücü'nün galibiyeti halinde karşılaşma sonunda kupasını da havaya kaldıracak. Elde edilecek şampiyonlukla Baf Ülkü Yurdu'nun yıllardır kırılamayan 4 yıl üst üste şampiyonluk rekorunu kıracak Mağusa Türk Gücü'nde başkan Koral Bozkurt ve teknik direktör Ali Oraloğlu da üst üste 5 yıl şampiyonluk yaşayan ilk ve tek başkan ile teknik direktör olarak tarihe adlarını yazdıracaklar.
PLAY-OUT HATTI DA ŞEKİLLENECEK
Süper Ligde bugün alt sıralarda ise birbirinden önemli maçlar oynanacak. Bu maçlar sonucunda play-out hattının da şekillenmesi bekleniyor. Bugün play-out hattındaki Gençlik Gücü ile hemen üzerinde olan Lefke takımı Lefkoşa’da kozlarını paylaşacak. İskele’de ise Gençler Birliği güçlü Göçmenköy takımını ağırlayacak.Mesarya ise Girne’de Doğan T. Birliği’ne konuk olacak. Play-out oynaması kesinleşen K.Kaymaklı ise Yeniboğaziçi deplasmanına çıkacak.
Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 29. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
AKSA SÜPER LİG
27 NİSAN CUMARTESİ SAAT 16.00
Mağusa Türk Gücü – Alsancak Yeşilova, Dr Fazıl Küçük Stadı, Şakir Azizoğlu
Larnaka Gençler Birliği – Göçmenköy, Cumhuriyet Stadı, Osman Özpaşa
Doğan Türk Birliği – Mesarya, Mete Adanır Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Yeniboğaziçi – Küçük Kaymaklı, Osman Ergün Mehmet Stadı, Mehmet Sezener
Cihangir – Türk Ocağı, Cihangir Stadı, İsmail Ercan
China Bazaar Gençlik Gücü – Lefke, Atatürk Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Karşıyaka – Dumlupınar, Şengül Törehan Stadı, Fatih Bardakçıoğlu
28 NİSAN PAZAR, SAAT 16:00
Çetinkaya – Yenicami, Atatürk Stadı, Ali Özer
AKSA 1. LİG
28 NİSAN PAZAR, SAAT 16:00
Mormenekşe – Yalova, Osman Ergün Mehmet Stadı, Hakan Ünal
Girne Halk Evi – Ozanköy, Mete Adanır Stadı, Tufan Çerçioğlu
Çanakkale – Esentepe, Dr Fazıl Küçük Stadı, Fehim Dayı
Binatlı – Gönyeli, Üner Berkalp Stadı, Ferhat Tuna
Yılmazköy – Lapta, Mustafa Üçöz Stadı, Abdullah Genç
Hamitköy – Baf Ülkü Yurdu, Esat Erdoğmuş Stadı, Emre Öztaşlı
Düzkaya – Maraş, Nihat Bağcıer Stadı, Burak Mandralı
Değirmenlik – Geçitkale, Sadık Cemil Stadı, Mustafa Çukur
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