banner913
banner932
Hentbol Federasyon Kupası finalistleri UKÜ ve Esentepe
Hentbol Federasyon Kupası finalistleri UKÜ ve Esentepe
10 0
Rumların sağlık ve DNA haritası hazırlanıyor
Rumların sağlık ve DNA haritası hazırlanıyor
21 0
 
Sevenlerini yasa boğdu
Sevenlerini yasa boğdu
718 0
Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 417 sürücü rapor edildi
Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 417 sürücü rapor edildi
12 0
İsrail ordusu Halep'i vurdu
İsrail ordusu Halep'i vurdu
12 0
"2024-2025, KKTC’nin kalkınma yılı olacak”
15 0
Karpaz'a Araştırma İstasyonu
Karpaz'a Araştırma İstasyonu
87 0
banner1012

Ernest attıkça, Çetinkaya coştu

banner1020

Süper Ligin 25.haftasında Göçmenköy ile Çetinkaya Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşılaşırken, maçı Çetinkaya 5-2 kazanarak 3 puanın sahibi olyrken, Çetinkaya’dan Ernest attığı 4 golle maça damga vurdu

banner974
Ernest attıkça, Çetinkaya coştu
banner971

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Berk Bağrıkara, Cenk Aras Özfuttu, Burak Mandıralı

Göçmenköy: Kıvanç, Bilal, Kadir, Isaac, Samet, Reşit, İbrahim, Musa, Toure, Arda, Bekir

Çetinkaya: Kemal, Burak, Mustafa Kemal, Osita, Muammer, Mustafa, Yasin, Agit, Ernest, Ali, Aşkın

Goller: 1’, 75’Bekir Yıldız (Göçmenköy), 11’, 37’, 59’(P) ve 87’Emmanuel Ernest, 72’Yasin Doğan (Çetinkaya)

AKSA Süper Lig’de 25.haftanın bölge derbisinde Göçmenköy ile Çetinkaya karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Çetinkaya 5-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Maça Çetinkaya’nın golcü oyuncusu Emmanuel Ernest attığı 4 golle damga vurdu.

Maçın henüz 8’inci saniyesinde Göçmenköy, Çetinkaya savunmasının hatasını iyi değerlendirerek Bekir’le 1-0 öne geçti. 11’.dakikada Ernest skora dengeyi getirirken, 37’de ise yine Ernest takımını öne geçirdi ve ilk devre 2-1 tamamlandı.

İkinci devreye Çetinkaya hızlı başladı. 59’da penaltı kazanan sarı kırmızılılar, Ernest’le skoru 3-1 yaparken, 72’de sahneye Yasin Doğan çıktı ve skor 4-1 oldu. 75’de Göçmenköy’den Bekir yine golünü kaydederken skoru 4-2 yaptı. Maçta son sözü yine Ernest söyledi ve 87 mükemmel bir gole imza atarak maçın sonucunu tayin etti.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.