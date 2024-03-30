Ernest attıkça, Çetinkaya coştu

Süper Ligin 25.haftasında Göçmenköy ile Çetinkaya Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşılaşırken, maçı Çetinkaya 5-2 kazanarak 3 puanın sahibi olyrken, Çetinkaya’dan Ernest attığı 4 golle maça damga vurdu

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Berk Bağrıkara, Cenk Aras Özfuttu, Burak Mandıralı

Göçmenköy: Kıvanç, Bilal, Kadir, Isaac, Samet, Reşit, İbrahim, Musa, Toure, Arda, Bekir

Çetinkaya: Kemal, Burak, Mustafa Kemal, Osita, Muammer, Mustafa, Yasin, Agit, Ernest, Ali, Aşkın

Goller: 1’, 75’Bekir Yıldız (Göçmenköy), 11’, 37’, 59’(P) ve 87’Emmanuel Ernest, 72’Yasin Doğan (Çetinkaya)

AKSA Süper Lig’de 25.haftanın bölge derbisinde Göçmenköy ile Çetinkaya karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Çetinkaya 5-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Maça Çetinkaya’nın golcü oyuncusu Emmanuel Ernest attığı 4 golle damga vurdu.

Maçın henüz 8’inci saniyesinde Göçmenköy, Çetinkaya savunmasının hatasını iyi değerlendirerek Bekir’le 1-0 öne geçti. 11’.dakikada Ernest skora dengeyi getirirken, 37’de ise yine Ernest takımını öne geçirdi ve ilk devre 2-1 tamamlandı.

İkinci devreye Çetinkaya hızlı başladı. 59’da penaltı kazanan sarı kırmızılılar, Ernest’le skoru 3-1 yaparken, 72’de sahneye Yasin Doğan çıktı ve skor 4-1 oldu. 75’de Göçmenköy’den Bekir yine golünü kaydederken skoru 4-2 yaptı. Maçta son sözü yine Ernest söyledi ve 87 mükemmel bir gole imza atarak maçın sonucunu tayin etti.