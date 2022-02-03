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Kaan sezonu kapattı

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Kaan sezonu kapattı
AKSA Süper Lig’in ikinci devresinin ilk haftasında konuk oldukları Cihangir maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Doğan Türk Birliği'nin başarılı forveti Kaan Borova'dan üzücü haber geldi.
Kaan'ın MR sonucunda sağ dizinin ön çapraz bağlarının koptuğu ve ameliyat olması gerektiği bilgisi edinildi.
 
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