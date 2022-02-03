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Goller Raif Özgüren anısına atılacak

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Goller Raif Özgüren anısına atılacak
Spor basınının önemli isimlerinden merhum Raif Özgüren’in adına U 12 anı turnuvası düzenlenecek…Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğinin desteği ile düzenlenecek olan anı turnuvası, 6 Şubat pazar günü saat 10.00 da dört takımın katılımıyla Çetinkaya Metehan tesislerinde oynanacak…
Turnuvada ,Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Değirmenlik Spor Kulübü İrfan Erbay Akademi, Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Akademi ile Mağusa Türk Gücü Akademi takımları mücadele edecek…
 
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