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İzcan Nurluöz Futbol Turnuvası tamamlandı

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İzcan Nurluöz Futbol Turnuvası tamamlandı
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Mağusa Türk Gücü Futbol Akademisi ev sahipliğinde düzenlenen 1. İzcan Nurluöz Anı Turnuvası tamamlandı. Turnuva, gelecek yıllarda da yapılarak geleneksel hale getirilecek.
6 Şubat depreminde Adıyaman’da hayatını kaybeden İzcanNurluöz anısına düzenlenen ve üç kategoride yapılan turnuvanın sonunda ödül töreni yapılırken, tüm katılımcılara katılım plaketleri verildi. Plaketler, İzcanNurluöz’ün  annesi Feriha Yigittürk, babası İhsan Nurluöz, dedesi İzcanNurluöz, sponsor Her - Tür Ltd Elektronik & Mobilya Direktörü Songül Akyalçın ve Devran Akyalçın, sponsor Mustafa Kayar, MTG Akademi Yöneticisi Hakan Şeren, MTG Akademi Koordinatörü Sercan Çavuşoğlu, Cihangir Koordinatörü Ahmet Topuz, Çetinkaya Koordinatörü Salih Işık veİskele Trabzon Koordinatörü Zafer Kuş tarafından takdim edildi.
Yaş kategorilerinde dereceye giren takımlar şöyle:
2013 GURUBU:
1. MTG Akademi Şampiyon
2. Cihangir
3. Çetinkaya
4. İskele Trabzon
2014 GURUBU:
1. MTG Akademi Şampiyon
2. Çetinkaya
3. MTG Akademi B
4. İskele Trabzon
2015-16 GURUBU:
1. Çetinkaya Şampiyon
2. MTG Akademi
3. İskele Trabzon
4. Yeniboğaziçi
 
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