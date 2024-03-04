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Olguner ve Pekdoğan Adana’da şampiyon

Uluslarası Masa Tenisi Turnuvası’nda Olgunerve Pekdoğan yaş gruplarında şampiyon oldu Olguner’e kupasını ITTF başkanı PetraSörling verdi

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Olguner ve Pekdoğan Adana’da şampiyon
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Yusuf Karayusufoğlu
Adana’da haftasonu gerçekleşen 11.Uluslararası Adana Veteran Masa Tenisi Turnuvası’nda ,360 sporcunun katıldığı yarışmada,Fadıl Olguner 70-74 yaş grubunda ferdilerde şampiyon olurken,çiftlerde Fehmi Yavuzer ile ikinci oldu.İbrahimPekdoğan kendi yaş grubunda şampiyon oldu.Zekai Doratlı yaş grubunda çiftlerde üçüncü oldu.Olguner kupasını Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) başkanı Sörling’in elinden aldı. KKTC Kafilesi Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (İTTF) başkanı PetraSörling ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu başkanı Oktay Çimen ile görüşerek,Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu’na üyelik konusunda ayrıntılı olarak görüştüler.
 
 
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