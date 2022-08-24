“İyi bir yabancı bizi yukarılara taşır”

Yenicami teknik direktörü Ulus Nasıroğlu yabancı futbolcu konusunda titiz olduklarını belirterek “Ben takımıma güveniyorum. İyi bir yabancı bizi daha da yukarılara çıkarır. Bu nedenle denemeye devam edeceğiz” dedi

Necati KÜLAHLILAR

Aksa Süper Ligin başkent ekiplerinden Yenicami teknik direktörü Ulus Nasıroğlu, yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili gazetemize kısa bir değerlendirme yaptı.

“İYİ BAŞLADIK”

Nasıroğlu, Yenicami olarak yeni sezon hazırlıklarını en iyi şekilde sürdürdüklerini ifade ederek “Hazırlıklarımız çok iyi gider. Zaten bugüne kadar yaptığımız hazırlık maçlarımızda aldığımız üç galibiyette bunu göstermektedir” dedi.

Futbolcularının çalışmalarından ve performanslarından memnun olduğunu dile getiren deneyimli teknik direktör Ulus Nasıroğlu, “İnşallah bu çalışmalarını ve performanslarını ligin başlangıcına da yansıtırlar ve lige iyi başlarız” diye konuştu.

“TANDA’YI DENEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Denemek için ülkeye getirdikleri ve ilk çıktığı hazırlık maçında goller de atan yabancı futbolcu Tanda ile ilgili de değerlendirme yapan Nasıroğlu, Tanda’nın ülkeye antrenmansız geldiğini ancak ilk maçında gol attığını fakat hata yapmamak için Tanda’yı bir süre daha deneyerek karar vereceklerini vurguladı. Nasıroğlu “Ben takımıma güveniyorum. İyi bir yabancı bizi daha da yukarılara çıkarır. Bu nedenle denemeye devam edeceğiz. Geçen yılki yabancımız Keita’nın pasaport problemini çözüp adaya gelmesini de bekliyoruz. Onun da gelmesi durumunda ikisinden birini tercih edeceğiz” dedi.

