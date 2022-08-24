KTFF'den 2022-2023 sezonu için ihale duyurusu

Futbol Federasyonu 2022-2023 Futbol Sezonu için; Kıbrıs Kupası, U16 Ligi, U14 Ligi, Naklen Yayın ve İletişim Sponsorluğu için teklif alınmasına karar verdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2022-2023 Futbol Sezonu için; Kıbrıs Kupası, U16 Ligi, U14 Ligi, Naklen Yayın ve İletişim Sponsorluğu için teklif alınmasına karar verdi. İhaleye katılacak olanların 7 Eylül 2022 Çarşamba gününe kadar başvuru yapması gerektiği açıklandı.

Açıklama şöyle;

"2022-2023 Futbol Sezonu; Kıbrıs Kupası, U16 Ligi, U14 Ligi “İsim Hakkı Sponsorluğu İhalesi” ile Futbol Ligleri “Naklen Yayın Hakkı” ve “KTFF İletişim Sponsorluğu” için teklif alınmasına (Teklifler üç sezon için de yapılabilir); 7 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar kapalı zarf usulü ile KTFF Genel Sekreterliği’ne yapılmasına karar verilmiştir."

