banner762
banner815
Hazırlık maçları tam gaz
Hazırlık maçları tam gaz
29 0
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
46 0
 
Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı
Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı
32 0
Harnupta verim yüzleri güldürdü
Harnupta verim yüzleri güldürdü
24 0
Hentbol Bahadır Ayhan'la devam
Hentbol Bahadır Ayhan'la devam
12 0
UBP’de yine mi kurultaya gidiliyor?
UBP’de yine mi kurultaya gidiliyor?
31 0
Yeniboğaziçi Plaj Tenis Turnuvası tamamlandı
Yeniboğaziçi Plaj Tenis Turnuvası tamamlandı
22 0
banner797

KTFF'den 2022-2023 sezonu için ihale duyurusu

banner476

Futbol Federasyonu 2022-2023 Futbol Sezonu için; Kıbrıs Kupası, U16 Ligi, U14 Ligi, Naklen Yayın ve İletişim Sponsorluğu için teklif alınmasına karar verdi

banner825
KTFF'den 2022-2023 sezonu için ihale duyurusu
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2022-2023 Futbol Sezonu için; Kıbrıs Kupası, U16 Ligi, U14 Ligi, Naklen Yayın ve İletişim Sponsorluğu için teklif alınmasına karar verdi. İhaleye katılacak olanların 7 Eylül 2022 Çarşamba gününe kadar başvuru yapması gerektiği açıklandı.
Açıklama şöyle;
"2022-2023 Futbol Sezonu; Kıbrıs Kupası, U16 Ligi, U14 Ligi “İsim Hakkı Sponsorluğu İhalesi” ile Futbol Ligleri “Naklen Yayın Hakkı” ve “KTFF İletişim Sponsorluğu” için teklif alınmasına (Teklifler üç sezon için de yapılabilir); 7 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar kapalı zarf usulü ile KTFF Genel Sekreterliği’ne yapılmasına karar verilmiştir."
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.