İstanbulspor galibiyetle tanıştı

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip sevindi.
İstanbul ekibi, 12'de Djakaridja Traore ile 62'de Emir Kaan Gültekin'in kaydettiği gollerle MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi. Başkent temsilcisinin tek golü ise 24'te penaltıdan Tolga Ciğerci'den geldi.
Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alan İstanbulspor puanını 5'e yükseltti. MKE Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.
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