İstanbulspor galibiyetle tanıştı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi ve ligdeki ilk galibiyetini aldı

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip sevindi.

İstanbul ekibi, 12'de Djakaridja Traore ile 62'de Emir Kaan Gültekin'in kaydettiği gollerle MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi. Başkent temsilcisinin tek golü ise 24'te penaltıdan Tolga Ciğerci'den geldi.

Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alan İstanbulspor puanını 5'e yükseltti. MKE Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.



