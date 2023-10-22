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İstanbulspor galibiyetle tanıştı

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi ve ligdeki ilk galibiyetini aldı

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İstanbulspor galibiyetle tanıştı
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Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip sevindi.
İstanbul ekibi, 12'de Djakaridja Traore ile 62'de Emir Kaan Gültekin'in kaydettiği gollerle MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi. Başkent temsilcisinin tek golü ise 24'te penaltıdan Tolga Ciğerci'den geldi.
Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alan İstanbulspor puanını 5'e yükseltti. MKE Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.
 
 
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