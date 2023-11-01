İstanbulspor'a kupada şok

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren mücadelede Süper Lig takımlarından İstanbulspor'u uzatma bölümünde bulduğu gollerle 3-2 mağlup eden TFF 3. Lig ekiplerinden Kepezspor 4. tura yükseldi

38. dakikada İstanbulspor 1-0 öne geçti. Kepezspor'un çıkarken kaptırdığı topta ceza yayı üzerinde topla buluşan Mamadou'nun pasında ceza sahası sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Traore, topu ağlara gönderdi: 1-0

45. dakikada Kepezspor penaltı kazandı. Sağ kanattan kullanılan taç atışında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yılmaz Basravi'nin Coly ile mücadelesinde yerden seken topa Coly'nin elle müdahalesi gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi.

45+1 dakikada penaltı vuruşunu kullanan Yılmaz Basravi, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanırken, müsabakanın normal süresi de aynı skorla tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

100. dakikada Kepezspor öne geçti. Paslaşarak kullanılan serbest vuruş sonrası Hasan'ın penaltı noktasına doğru gönderdiği pasta savunma arkasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ozan Can Dursun topu ağlara gönderdi: 2-1

116. dakikada Kepezspor durumu 3-1'e getirdi. Savunmadan atılan uzun topu sol kanatta kontrol eden Ozan Can Dursun ceza sahasına kadar ilerleyerek kaleci Alp Arda ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun uzak köşeye doğru yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1

118. dakikada İstanbulspor farkı 1'e indirdi. Kısa paslarla kendi yarı alanından çıkmaya çalışan Kepezspor'da kaleci Mehmet'in uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası sol çaprazında kontrol eden Mamadou meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2

Karşılaşmanın uzatma bölümünde rakibine 3-2 üstünlük kuran Kepezspor bir üst tura yükseldi.