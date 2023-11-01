Kim Min-Jae'ye büyük onur

Asya Futbol Konfederasyonundan (AFC) yapılan açıklamada, "Kim Min-Jae, 2022 yılının Asyalı Uluslararası Oyuncusu ödülünü kazandı. Kim, 2015, 2017 ve 2019 yıllarında ödülü alan vatandaşı Son Heung-min'in ardından prestijli ödülü alan ikinci Güney Koreli uluslararası oyuncu oldu." bilgisi verildi.
Kim Min-Jae, dünyada yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülü için de 2023 yılının adayları arasına giren tek Asyalı oyuncu olmuştu.
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