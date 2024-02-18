Değirmenlik durdurulamıyor

Aksa 1. Lig lideri M. Değirmenlik, ilk devrede evinde puan kaybettiği Esentepe deplasmanında 4 – 0 gibi farklı skorla galip ayrılarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Yer: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Selim Kaynarca, Emirhan Yılmaz

Esentepe: Osman Erdoğan, Oğuz, Nersin, Ada, Emek (DK 77 Burak Tümkan), Tuğra, (DK 77 Devran), Salih (DK 68 Mustafa Soytürk), Efe, Burak (DK 68 Şahin), Semih (DK 56 Ali Avcısoyu), Deniz.

Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Hüseyin Sadıklar, Halil, Adil, Hasan Ulukök, Kağan, İlyas, Semih (DK 75 Barkın), Kasım (DK 75 Ulaş), Erhan, Hüseyin Deynekli.

Kırmızı Kart:Dk 74 Hasan Ulukök(Miracle Değirmenlik).

Goller: Dk 36,64,90 pen Erhan, Dk 47 Hüseyin Deynekli (Miracle Değirmenlik).



Aksa 1. Ligin 19. Haftasında lider M. Değirmenlik konuk olduğu Esentepe karşısında farklı galip gelerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

4.DK: Kalabalık adamla gelişen Esentepe atağında Burak’ın ceza alanı içerisinde vuruşunu önce kaleci Hasan Piro, sonrasında savunma uzaklaştırdı.

36.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli’nin pasında Erhan takımını öne geçirdi.0-1

42.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli’nin pasında Kasım’ın sert vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.

47.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Erhan’ın pasında savunma arkasına iyi sarkan Hüseyin Deynekli farkı ikiye çıkardı.0-2

51.DK: Esentepe kontra atağında sağ kanattan yapılan ortada topun gelişine Deniz Kibar’ın vuruşu üst direkte oyun alanına geri döndü.

64.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Kağan’ın ortasında Erhan topu filelere göndererek farkı üçe çıkardı.0-3

90.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli savunma tarafından yere indirilince konuk takım penaltı kazandı. Topun başına geçen Erhan skoru tayin etti.0-4

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi.



AKSA 1.Lig Puan Tablosu



O G B M A Y AV P 1. Miracle Değirmenlik SK 19 16 2 1 54 8 46 50 2. Dem s Cons. Çanakkale TSK 19 10 3 6 35 20 15 33 3. Esentepe KKSK 19 9 5 5 28 20 8 32 4. Yalova SK 19 9 5 5 30 27 3 32 5. Hamitköy ŞHSK 19 8 6 5 25 20 5 30 6. Gönyeli SK 19 9 2 8 36 23 13 29 7. M. Hacıali Yılmazköy SK 19 6 11 2 28 22 6 29 8. Düzkaya KOSK 19 7 5 7 29 30 -1 26 9. Binatlı YSK 19 7 5 7 20 22 -2 26 10. Ozanköy SK 19 5 8 6 24 32 -8 23 11. Lapta TBSK 19 6 5 8 22 38 -16 23 12. Geçitkale GSK 19 6 3 10 36 46 -10 21 13. Mormenekşe GBSK 19 3 10 6 21 30 -9 19 14. Ünimar Maraş GSK 19 4 6 9 24 31 -7 18 15. Girne Halk Evi 19 3 5 11 17 38 -21 14 16. Baf Ülkü Yurdu 19 2 3 14 13 35 -22 9 Esentepe Erdal Barut StadıEvren Karademir, Selim Kaynarca, Emirhan YılmazOsman Erdoğan, Oğuz, Nersin, Ada, Emek (DK 77 Burak Tümkan), Tuğra, (DK 77 Devran), Salih (DK 68 Mustafa Soytürk), Efe, Burak (DK 68 Şahin), Semih (DK 56 Ali Avcısoyu), Deniz.Hasan Piro, Hüseyin Sadıklar, Halil, Adil, Hasan Ulukök, Kağan, İlyas, Semih (DK 75 Barkın), Kasım (DK 75 Ulaş), Erhan, Hüseyin Deynekli.Dk 74 Hasan Ulukök(Miracle Değirmenlik).Dk 36,64,90 pen Erhan, Dk 47 Hüseyin Deynekli (Miracle Değirmenlik).Aksa 1. Ligin 19. Haftasında lider M. Değirmenlik konuk olduğu Esentepe karşısında farklı galip gelerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.4.DK: Kalabalık adamla gelişen Esentepe atağında Burak’ın ceza alanı içerisinde vuruşunu önce kaleci Hasan Piro, sonrasında savunma uzaklaştırdı.42.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli’nin pasında Kasım’ın sert vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.51.DK: Esentepe kontra atağında sağ kanattan yapılan ortada topun gelişine Deniz Kibar’ın vuruşu üst direkte oyun alanına geri döndü.90.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli savunma tarafından yere indirilince konuk takım penaltı kazandı. Topun başına geçen Erhan skoru tayin etti.0-4Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi.