Değirmenlik durdurulamıyor

Hakemler: Evren Karademir, Selim Kaynarca, Emirhan Yılmaz
Esentepe: Osman Erdoğan, Oğuz, Nersin, Ada, Emek (DK 77 Burak Tümkan), Tuğra, (DK 77 Devran), Salih (DK 68 Mustafa Soytürk), Efe, Burak (DK 68 Şahin), Semih (DK 56 Ali Avcısoyu), Deniz.
Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Hüseyin Sadıklar, Halil, Adil, Hasan Ulukök, Kağan, İlyas, Semih (DK 75 Barkın), Kasım (DK 75 Ulaş), Erhan, Hüseyin Deynekli.
Kırmızı Kart:Dk 74 Hasan Ulukök(Miracle Değirmenlik).
Goller: Dk 36,64,90 pen Erhan, Dk 47 Hüseyin Deynekli (Miracle Değirmenlik).
Aksa 1. Ligin 19. Haftasında lider M. Değirmenlik konuk olduğu Esentepe karşısında farklı galip gelerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
4.DK: Kalabalık adamla gelişen Esentepe atağında Burak’ın ceza alanı içerisinde vuruşunu önce kaleci Hasan Piro, sonrasında savunma uzaklaştırdı.
36.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli’nin pasında Erhan takımını öne geçirdi.0-1
42.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli’nin pasında Kasım’ın sert vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.
47.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Erhan’ın pasında savunma arkasına iyi sarkan Hüseyin Deynekli farkı ikiye çıkardı.0-2
51.DK: Esentepe kontra atağında sağ kanattan yapılan ortada topun gelişine Deniz Kibar’ın vuruşu üst direkte oyun alanına geri döndü.
64.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Kağan’ın ortasında Erhan topu filelere göndererek farkı üçe çıkardı.0-3
90.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli savunma tarafından yere indirilince konuk takım penaltı kazandı. Topun başına geçen Erhan skoru tayin etti.0-4
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi.
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Miracle Değirmenlik SK
|19
|16
|2
|1
|54
|8
|46
|50
|2.
|Dem s Cons. Çanakkale TSK
|19
|10
|3
|6
|35
|20
|15
|33
|3.
|Esentepe KKSK
|19
|9
|5
|5
|28
|20
|8
|32
|4.
|Yalova SK
|19
|9
|5
|5
|30
|27
|3
|32
|5.
|Hamitköy ŞHSK
|19
|8
|6
|5
|25
|20
|5
|30
|6.
|Gönyeli SK
|19
|9
|2
|8
|36
|23
|13
|29
|7.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|19
|6
|11
|2
|28
|22
|6
|29
|8.
|Düzkaya KOSK
|19
|7
|5
|7
|29
|30
|-1
|26
|9.
|Binatlı YSK
|19
|7
|5
|7
|20
|22
|-2
|26
|10.
|Ozanköy SK
|19
|5
|8
|6
|24
|32
|-8
|23
|11.
|Lapta TBSK
|19
|6
|5
|8
|22
|38
|-16
|23
|12.
|Geçitkale GSK
|19
|6
|3
|10
|36
|46
|-10
|21
|13.
|Mormenekşe GBSK
|19
|3
|10
|6
|21
|30
|-9
|19
|14.
|Ünimar Maraş GSK
|19
|4
|6
|9
|24
|31
|-7
|18
|15.
|Girne Halk Evi
|19
|3
|5
|11
|17
|38
|-21
|14
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|19
|2
|3
|14
|13
|35
|-22
|9