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İskele’de Beyazi sesleri

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İskele’de Beyazi sesleri
Necati KÜLAHLILAR
K-Pet Birinci Lig takımlarından Larnaka Gençler Birliği Kulübünde Rifat Berkel’in sürpriz istifası sonrasında 19 Ağustos Çarşamba akşamı olağanüstü genel kurul gerçekleştirilecek.
Geçmiş yıllarda başarılı bir şekilde başkanlık yapan eski başkanlarından Mustafa Beyazi, Rifat Berkel’in başkanlığı bırakmasının ardından yeniden başkan adaylığına hazırlanıyor.
Mustafa Beyazi’nin kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor. Bu arada Erhan Dağgül’ün ismi de başkan adaylığı için gündeme geldi.
 
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