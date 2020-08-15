Vasilya’dan Saydam bombası

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Karşıyaka, serbest transfer hakkı olan futbolcuları Mehmet Gürpınar ile Olgun Dodak’ı kadroda tuttuktan sonra dış transferde önemli bir transfer gerçekleştirdi.
Karşıyaka, K-PET Birinci Ligde son sezonlarda başarılı maçlar çıkaran ve 2 takımın K-PET Süper Lige yükselmesine büyük katkı koyan Saydam Soy’u transfer etti.
Usta sol ayak Saydam Soy son olarak Girne Halk Evi’nin, playoff finalinden K-PET Süper Lige yükselmesine katkı koymuştu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.