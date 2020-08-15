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Vasilya’dan Saydam bombası

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Vasilya’dan Saydam bombası
K-PET Birinci Lig ekiplerinden Karşıyaka, serbest transfer hakkı olan futbolcuları Mehmet Gürpınar ile Olgun Dodak’ı kadroda tuttuktan sonra dış transferde önemli bir transfer gerçekleştirdi.
Karşıyaka, K-PET Birinci Ligde son sezonlarda başarılı maçlar çıkaran ve 2 takımın K-PET Süper Lige yükselmesine büyük katkı koyan Saydam Soy’u transfer etti.
Usta sol ayak Saydam Soy son olarak Girne Halk Evi’nin, playoff finalinden K-PET Süper Lige yükselmesine katkı koymuştu.
 
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