Vasilya’dan Saydam bombası

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Karşıyaka, serbest transfer hakkı olan futbolcuları Mehmet Gürpınar ile Olgun Dodak’ı kadroda tuttuktan sonra dış transferde önemli bir transfer gerçekleştirdi.

Karşıyaka, K-PET Birinci Ligde son sezonlarda başarılı maçlar çıkaran ve 2 takımın K-PET Süper Lige yükselmesine büyük katkı koyan Saydam Soy’u transfer etti.

Usta sol ayak Saydam Soy son olarak Girne Halk Evi’nin, playoff finalinden K-PET Süper Lige yükselmesine katkı koymuştu.

