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İskele Trabzonspor’da yönetim görev dağılımı yaptı

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İskele Trabzonspor’da yönetim görev dağılımı yaptı
BTM Birinci Ligdeki İskele temsilcisi 1461 İskele Trabzonspor kulübünde Tayfun Köksal başkanlığında görev yapacak yönetim kurulu belirlenirken, ilk toplantısını da gerçekleştirdi.
1461 İskele Trabzonspor yönetim kurulu ilk toplantıda görev dağılımı da yaptı. Yönetim kurulu listesi ve görev dağılımı şöyle:
Başkan: Tayfun Köksal
Başkan yar: Bekir Türk
Sekreter: Halil Çakaloğlu, Yasin Önçü
Mali işler sor: Hasan Özbaflı, Yusuf Örs
Basın ve halkla iliş: Yasin Şimşek, Hasan Yıldız
Sporcu sorumluları: Sabahattin Kırmızıyüz, Hayrullah Çolak, Erdal Koç
Malzeme sorumluları: Mehmet Kırmızıyüz, Mustafa Köksal
 
 
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