İskele Trabzonspor’da yönetim görev dağılımı yaptı

BTM Birinci Ligdeki İskele temsilcisi 1461 İskele Trabzonspor kulübünde Tayfun Köksal başkanlığında görev yapacak yönetim kurulu belirlenirken, ilk toplantısını da gerçekleştirdi.

1461 İskele Trabzonspor yönetim kurulu ilk toplantıda görev dağılımı da yaptı. Yönetim kurulu listesi ve görev dağılımı şöyle:

Başkan: Tayfun Köksal

Başkan yar: Bekir Türk

Sekreter: Halil Çakaloğlu, Yasin Önçü

Mali işler sor: Hasan Özbaflı, Yusuf Örs

Basın ve halkla iliş: Yasin Şimşek, Hasan Yıldız

Sporcu sorumluları: Sabahattin Kırmızıyüz, Hayrullah Çolak, Erdal Koç

Malzeme sorumluları: Mehmet Kırmızıyüz, Mustafa Köksal



